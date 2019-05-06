Душанбе, Таджикистан, , 23:10 — REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал дехкан отложить пост в священный для мусульман месяц Рамазан. Об этом сегодня, 6 мая, глава страны сказал в своем телеобращении по случаю наступления Рамазана.

Рахмон подчеркнул, что «люди, работающие в поле и занятые другим тяжёлым трудом, держа пост, могут столкнуться с невыносимыми трудностями и даже подвергнуть опасности своё здоровье».

Рахмон отметил, что даже в трудах мусульманских богословов сказано, что люди, занятые тяжким трудом (в их число входят и земледельцы), могут держать пост в другое, удобное для них, время.

В своем обращении президент поздравил таджикистанцев с наступлением Рамазана. Также он высказался по поводу повышения цен на продукты в праздничные дни, отметив, что такими поступками торговцы лишают не только себя, но и свои семьи «благости в священный месяц». При этом Рахмон подкрепляет свои слова строками из Корана: «Тому, кто снизит цены и соберёт вокруг себя народ, воздастся. А тот, кто завышает цены, будет посрамлён».

Напомним, что в 2019 году священный для мусульман месяц Рамазан начался 6 мая. Однако еще за несколько дней до начала поста цены на основные продукты питания в Таджикистане традиционно резко взлетели вверх.