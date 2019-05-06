Осуждённых условно в России обяжут оплачивать издержки по уголовному делу

Москва, , 22:50 — REGNUM Правительство России предлагает обязать граждан, осуждённых без реального лишения свободы, возмещать государству затраты на адвокатов и процессуальные издержки по уголовному делу. Соответствующий законопроект правительство внесло 6 мая на рассмотрение в Государственную думу.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, установив обязанность возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, в том числе на оплату труда адвокатов, в качестве обязательного условия при назначении судом наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно, а также при условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как отмечается, реализация данной меры позволит максимально возмещать расходы федерального бюджета на оплату труда адвокатов по назначению. При этом, подчёркивают в правительстве, предлагаемые изменения «направлены на повышение гарантий реализации предусмотренного Конституцией права граждан на получение квалифицированной юридической помощи».

Уточняется также, что предлагаемые законопроектом меры касаются только тех издержек, которые взысканы с осуждённого приговором суда, вступившим в законную силу. Таким образом, как считают в правительстве, «реализация предусмотренных законопроектом положений не может повлечь ухудшения положения осуждённых».

Во избежание «дискриминационного различия между осуждёнными по имущественному признаку» проектом также предусмотрено, что издержки не будут взыскиваться с осуждённого «в случае выявления его имущественной несостоятельности».

Сообщается, что инициатива была рассмотрена и одобрена на заседании правительства 25 апреля 2019 года.