Челябинский депутат объявлен в розыск и заочно арестован

Магнитогорск, Челябинская область, , 22:22 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске объявлен в розыск местный депутат и главный врач городской больницы № 2 Артём Черепанов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Черепанов был избран по второму одномандатному округу. Следователи отмечают, что он обвиняется по трём статьям Уголовного кодекса. Ему вменяют часть 4 статьи 160 («Присвоение или растрата»), части 1 и 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и часть 5 статьи 290 («Получение взятки»). 4 марта уголовное дело было передано в Ленинский райсуд Магнитогорска. Однако обвиняемый не явился в суд.

До суда он находился под подпиской о невыезде. 6 мая ленинский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и объявил его в розыск. Также по решению суда депутат заочно арестован и после поимки будет водоврён в СИЗО.