20 лет вместе: в Воронеже прошёл юбилейный фестиваль японской анимации

Марина Каширская, , 10:30 — REGNUM

В Воронеже с 1 по 5 мая прошёл юбилейный Всероссийский фестиваль японской анимации. «Пилотный» фестиваль в 1999 году был небольшим мероприятием «для своих», в 2000 году на большом экране впервые показали полнометражные произведения японской мультипликации — с тех пор фестиваль стал одним из главных в стране гик-мероприятий. В 2019 году юбилей отметили с размахом — почти все мероприятия фестиваля перебрались на более крупные площадки. Стало больше и зрителей, и участников.

«В этом году мы готовим не просто очередной фестиваль с круглым номером. Мы собираемся отпраздновать 20 лет фестивального движения в нашей стране. Отметить то, что два десятилетия назад анимешники смогли заявить о себе публично и организовали сначала одно, а со временем десятки и сотни мероприятий по всей России. Встречи и события, где можно ощутить себя в тёплой зоне комфорта даже среди незнакомых людей. Проявить себя творчески так, как хочется, и просто быть собой. Найти друзей на многие годы вперед. Всю ночь смотреть аниме в большом зале. Идти по городу с разноцветной толпой в тысячу с лишним человек… Всё это началось в Воронеже!» — заявили организаторы накануне фестиваля.

Фестиваль стартовал 1 мая с торжественной церемонии и показа аниме «Тайная жизнь пингвинов». 2 мая в сити-парке «Град» прошло семичасовое косплей-шоу, включающее сценки, танцевальные и музыкальные номера, а также дефиле с демонстрацией костюмов. Косплей-шоу воронежского фестиваля, несмотря на строгий отбор номеров, не является конкурсом. По уже сложившейся традиции, тематика сценок и костюмов участников не ограничивается японской анимацией. Косплееры представили оригинальные номера по мотивам компьютерных игр, сериалов и мультсериалов, книг и мюзиклов.

Марина Каширская © ИА REGNUM На отдыхе Марина Каширская © ИА REGNUM Косплеер Марина Каширская © ИА REGNUM Косплеер Марина Каширская © ИА REGNUM Мастер-классы Марина Каширская © ИА REGNUM Косплееры

В рамках фестиваля прошло сразу несколько концертов: фестивальный «концерт в прибежище» в концертном зале журфака ВГУ, выступления вокалистов на открытой сцене парка «Алые паруса» и гала-концерт симфонического оркестра под руководством дирижёра Кеничи Симуры, который исполнил музыку из самых популярных аниме, сериалов и компьютерных игр. Также на фестивале работали две площадки с кибертурнирами по японским компьютерным играм при участии комментатора Владимира Дорохина и представителя Федерации компьютерного спорта Романа Лихачёва, прошла ночь кино с презентацией нового эпизода российского аниме-сериала «Моревна» и тематическая ночная вечеринка.

Организаторы фестиваля традиционно подготовили не только развлекательную, но и образовательную программу. В Доме актёра 3 мая проходили семинары и лекции. Темы, как и интересы участников фестиваля, были самыми разными — от создания сценических декораций до искусства надевания кимоно. Дирижёр Кеничи Симура провёл в рамках лекционного дня творческую встречу с поклонниками, а Елена Юсова представила «расширенный отчёт» о 20-летней истории фестиваля.

Самым масштабным, наряду с косплей-шоу, мероприятием фестиваля стала форум-выставка фестивалей и сообществ, проходившая 4 мая в парке «Алые паруса». Там развернулась ярмарка, на которой можно было найти все атрибуты гик-культуры — от игрушек, комиксов и украшений до азиатских полуфабрикатов. В течение дня в парке работала «фестивальная почта», по которой открытки можно было отправлять прямо с фестиваля, тематические стенды с настольными играми, стол с японскими предсказаниями от клуба японского языка «Цукибанаси», мастер-классы на открытой сцене и фотосушка. Завершился фестиваль 5 мая массовой фотосессией у кинотеатра «Спартак» и костюмированным шествием до площади Детей.

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