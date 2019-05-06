Понедельник, 6 Мая 2019 года
22:55:30 МСК

«Шереметьево» возобновляет работу в штатном режиме после катастрофы SSJ-100

Общество

График авиарейсов будет восстановлен в течение суток, сообщили в пресс-службе аэропорта

Москва, 6 мая 2019, 21:58 — REGNUM  Московский аэропорт «Шереметьево» возобновил работу в штатном режиме после катастрофы авилайнера Superjet-100. Об этом сообщили вечером 6 мая в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт «Шереметьево» перешёл в штатный режим работы с двумя взлётно-посадочными полосами», — приводит сообщение аэропорта телеканал RT.

Отмечается, что в течение предстоящих суток аэропорт «войдёт в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию».

Как передавало ИА REGNUM, накануне в «Шереметьево» совершил жёсткую посадку и загорелся самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот». В результате аварии погиб 41 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сообщалось, что аэропорт работает с ограничениями и использует одну взлётно-посадочную полосу в связи с проведением следственных действий бригадой Следственного комитета.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить