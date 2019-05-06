«Шереметьево» возобновляет работу в штатном режиме после катастрофы SSJ-100

Москва, , 21:58 — REGNUM Московский аэропорт «Шереметьево» возобновил работу в штатном режиме после катастрофы авилайнера Superjet-100. Об этом сообщили вечером 6 мая в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт «Шереметьево» перешёл в штатный режим работы с двумя взлётно-посадочными полосами», — приводит сообщение аэропорта телеканал RT.

Отмечается, что в течение предстоящих суток аэропорт «войдёт в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию».

Как передавало ИА REGNUM, накануне в «Шереметьево» совершил жёсткую посадку и загорелся самолёт Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот». В результате аварии погиб 41 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сообщалось, что аэропорт работает с ограничениями и использует одну взлётно-посадочную полосу в связи с проведением следственных действий бригадой Следственного комитета.