В Великом Новгороде отметили 900-летие главного храма Юрьева монастыря

Великий Новгород, , 21:21 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 6 мая, прошли торжества, посвящённые 900-летию одного из старейших храмов России — Георгиевского собора Юрьева монастыря. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородской епархии, этой дате была посвящена праздничная литургия, которую совершили митрополит Новгородский и Старорусский Лев и епископ Юрьевский Арсений в Спасском соборе Юрьевской обители.

К юбилейной дате обители преподнесли в дар мощи святого великомученика Георгия Победоносца, которые привезли из Милана (Италия). Кроме того, была освящена икона «Собор Юрьевских святых», написанная к 900-летию храма.

Митрополит Лев напомнил, что Свято-Юрьев монастырь — один из древнейших монастырей Руси, который в XX веке был разорён и разрушен. Обитель была передана епархии в 1991 году.

«На тот момент колокольня стояла в лесах, тут работали польские специалисты, которые реставрировали Орловский и Северный корпуса. Здесь должны были находиться выставочные залы. Всё остальное было грудой мусора», — напомнил митрополит.

По его словам, тогда не верилось, что всё утраченное можно будет когда-либо восстановить.

Сегодня в монастыре открылась выставка, посвящённая истории Георгиевского собора. Здесь представлены церковная утварь, книги, древние иконы, священнические облачения, фотографии, а также части фресок Георгиевского собора, которые были обнаружены в ходе раскопок.

Напомним, Свято-Юрьев монастырь был основан в 1030 году на берегу реки Волхов князем Ярославом Мудрым, носившим в крещении имя Георгий (Юрий — диалектная форма имени Георгий, широко распространенная в древнерусском языке). Первоначально и монастырь, и соборная церковь святого Георгия были деревянными. Каменный храм был заложен в 1119 году. По размерам Георгиевский собор уступает только Софийскому собору, расположенному в Новгородском кремле. С конца XII века Георгиевский собор служил местом последнего упокоения не только настоятелей обители, но русских князей и новгородских посадников. В 1198 году в соборе были похоронены два сына князя Ярослава Владимировича — Изяслав, крестник преподобного Варлаама Хутынского, и его брат Ростислав; в 1203 году — принявший в монастыре постриг новгородский посадник Мирошка Несдинич; в июне 1233 года — юный князь Феодор Ярославич, старший брат князя Александра Невского; а в 1224 году — его мать Феодосия Мстиславна (в монашестве Ефросиния); в 1453 году — Дмитрий Шемяка.

В 1920 году Юрьев монастырь был закрыт, богослужения в Георгиевском соборе — прекращены. В 1930-х годах в ходе реставрации монастырь был разорён, были уничтожены ризничная, паперть (1706 года), придел и рака святителя Феоктиста — архиепископа Новгородского, галерея, семиярусный иконостас XVIII века с древними иконами (они исчезли бесследно), вскрыты и уничтожены полы, а также древние захоронения под ними. Оригинальная фресковая живопись сохранилась только в верхней части лестничной башни, где располагалась небольшая церковь, предназначенная для закрытых монашеских богослужений.

25 декабря 1991 года Свято-Юрьев монастырь был возвращен Русской православной церкви, а в 1995 году в нём была возобновлена монашеская жизнь. Сейчас главный храм обители находится на реставрации, постоянные богослужения в Георгиевском соборе совершаются один раз в год, в день его освящения — на праздник апостолов Петра и Павла 12 июля.