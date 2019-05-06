Владимир Путин отметил созидательную работу Волонтеров Победы

Москва, , 21:01 — REGNUM В понедельник, 6 мая в Москве, в Историческом парке «Россия — Моя История» открылся Слёт победителей Международного конкурса «Послы Победы».

«С глубоким удовлетворением отмечу большую, созидательную работу Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» — одного из организаторов и вдохновителей нынешнего конкурса. Добровольцы, среди которых — представители самых разных возрастов и профессий, активно участвуют в восстановлении памятников погибшим героям и благоустройстве воинских захоронений, в реализации масштабных просветительских, патриотических проектов, в том числе — народного шествия «Бессмертный полк. Уверен, что с таким позитивным настроем, горячим желанием быть полезным своей стране, людям — вы непременно добьётесь намеченных целей. Желаю вам успехов и удачи. Поздравляю с великим праздником — Днем Победы!»,— отметил президент России Владимир Путин в своём приветствии к участникам Слета.

Конкурс ежегодно проводится с 2015 года Движением «Волонтеры Победы».

«В этом году участниками слета стали 250 волонтеров из 81 региона России и 45 стран мира. На конкурс было подано более 5 000 заявок», — отметила руководитель Движения, член Центрального Штаба ОНФ Ольга Амельченкова.

Впервые в истории конкурса соорганизаторами ключевых мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Великой Победы, — Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Туле — станут иностранные добровольцы. После этого они запустят работу проекта «Международная команда волонтеров 75-летия Победы» в своей стране.

«Я испытываю искреннее уважение ко всему, что делают Волонтеры Победы для сохранения исторической памяти и для помощи ветеранам. Союз волонтеров по всему миру — это замечательная идея, которая поможет показать наше единение как нации и важность сохранения памяти», — поделилась впечатлениями Ольга Богачева, Посол Победы из Маврикия.

Пожелали успехов участникам гости мероприятия: Сергей Новиков — начальник Управления Президента РФ по общественным проектам, Алексей Цыганков — генерал-майор, первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, Дмитрий Губерниев — российский телеведущий, член Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» и другие.

С напутственным словом перед добровольцами выступила Зоя Павловна Смирнова — ветеран Великой Отечественной войны: «У меня слезы на глазах от того, что нахожусь в семье Волонтеров Победы. Я счастлива, что являюсь ее частью. Понимаю, что нужна. И думаю, что 75-летие Победы мы еще встретим вместе. Я верю вам. Я надеюсь на вас. Счастья и удачи. Мирного неба над головой!».

Впереди Послов Победы ждут обучающие тренинги. Совместно с экспертами и организаторами они узнают все о своих предстоящих задачах на 9 мая, посетят репетицию на местах проведения парадов. Ознакомятся со спецификой организации волонтерского сопровождения массовых мероприятий, включая шествие Бессмертного полка.