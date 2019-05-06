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В воскресенье, 12 мая в 19.00 в Судаке состоится праздничное открытие форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Мероприятие начнется с барабанного шоу на городской набережной, которое перейдет в открытие на центральной площади Судака. Зрителей и участников события ждут танцевальный флешмоб, салют, выступления выпускников форума «Таврида», творческих коллективов Крыма и хедлайнеров — ST и Гузель.

Организаторы мероприятия расскажут местным жителям и участникам о форуме и новом этапе развития проекта.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится с 2015 года. В 2019 году проект разрастается до арт-кластера, в который теперь входят форум, фестиваль творческих комьюнити «Таврида — ARTRUSSIA» и капитальное строительство стационарного образовательного центра. Проект сменил площадку: теперь он будет проводиться в «Солнечной долине» Крыма (бухта Капсель, г. Судак). Организатор — Центр развития культурных инициатив.

«Таврида выросла, сегодня это полноценный арт-кластер, ориентированный на системную работу и комплексную поддержку молодых деятелей культуры и искусств. Уже в этом году форум кратно увеличивается и продлится с 11 мая по 5 октября, тогда как в предыдущие годы он шел полтора месяца. На 15 сменах мы соберем талантливых архитекторов, урбанистов, художников, дизайнеров, актеров и режиссеров, клипмейкеров, комедиантов, поэтов и реперов, танцоров и хореографов, представителей народного творчества и уличного искусств и многих других — в общем, всех, кто является профессионалом арт-индустрии. Эти люди — творцы — каждый день создают художественные образы, формируя наше представление о том, в каком мире мы живем, и как он будет развиваться. В ходе очередной промышленной революции этих людей точно не заменят роботы. Именно поэтому мы считаем, что «Таврида» — форум будущего. К тому же теперь мы организуем еще масштабный фестиваль творческих комьюнити «Таврида — ARTRUSSIA» и начали строительство арт-резиденции», — рассказывает Генеральный директор Центра развития культурных инициатив, руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин.

В 2019 году форум «Таврида 5.0» проходит в 3 этапа и строится на трехуровневой образовательной программе.

Первый этап пройдет с 11 мая по 14 июня. Молодые профессионалы из сферы культуры и искусств впервые смогут принять полноценное участие в развитии проекта. На основе идей и творчества участников будет благоустроена территория форума и фестиваля. Кроме этого, молодые деятели культуры войдут в проектный офис образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида». Также на первом этапе будет сформирован волонтерский корпус и медиа-команда форума и фестиваля.

Второй этап будет длиться с 20 июня по 10 августа. В него войдут шесть смен для музыкантов, литераторов, продюсеров, народных исполнителей, архитекторов, художников, стендап-комиков, блогеров, рэп-исполнителей, артистов, режиссеров и других молодых деятелей культуры. Отдельная смена будет посвящена Году театра в России.

Образовательная программа состоит из трех форматов. Первый — мотивационные, тренд‑ и фейл-сессии. Второй — тематические профессиональные школы, в рамках которых молодые творцы будут учиться под наставничеством именитых коллег. Третий — формат «My stories». Он позволит участникам поделиться друг с другом личными «кейсами» и «лайфхаками».

Наставниками и спикерами станут представители Музыкальной академии М.А.М.А. Игоря Матвиенко, Издательства «Эксмо-АСТ», Национальной театральной премии «Золотая маска», Московского Архитектурного института, Национального института дизайна, Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Союза кинематографистов России, Международного благотворительного фонда Юрия Башмета, Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, Московского губернского театра, Центра современного искусства «Винзавод», Творческого союза художников России, Фонда развития современного искусства, Союза реставраторов, РОСИЗО, Государственного центра современного искусства и другие.

Впервые в рамках проекта пройдет масштабный творческий фестиваль «Таврида — ARTRUSSIA», который объединит десятки тысяч человек. Его идея родилась среди участников форума и была поддержана организаторами. Фестиваль станет местом общения, обмена идеями и рождения новых смыслов и течений в российской культуре. По мнению молодых творцов, «Таврида — ARTRUSSIA» должна стать не традиционным «опэн-эйром», а вторым домом для творцов. Участники форума прошлых лет уже окрестили предстоящий фестиваль «русским Burning man’ом».

Третий этап форума начнется осенью. С 10 сентября по 5 октября пройдут три смены для танцоров и хореографов, художников, скульпторов и искусствоведов, а также писателей, поэтов и литературных критиков. На завершающей смене планируется проведение XIX Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Заключительный этап пройдет в новом для Тавриды формате свободного творчества и самоорганизации участников.

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