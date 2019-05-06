На берегу реки Камы проводят субботник по сбору человеческих останков

Пермь, , 20:45 — REGNUM В социальных сетях распространяется информация о том, что в селе Крюково Еловского района Пермского края местных жителей приглашают на субботник «по сбору человеческих останков на берегу реки Камы». Данное объявление оказалось достоверным и местные СМИ выяснили, что жители Еловского проводят такие субботники с 2012 года.

Организатор субботника, местная жительница Вера Головина рассказал журналистам, что река Кама ежегодно размывает братскую могилу времен Гражданской войны начала XX века. На берегу реки после половодья постоянно появляются человеческие кости, которые местные жители собирают и перезахоранивают на местном кладбище.

«Мы каждый год в период половодья собираемся с односельчанами, собираем черепа и кости, потом хороним их на местном кладбище. Раньше собирали несколько мешков, но с годами количество останков сокращается», — рассказала Головина.

Она пояснила, что к выводу о том, что находимые на берегу останки принадлежат участникам Гражданской войны, местные жители пришли на основании того, что черепа имеют характерные круглые отверстия — от огнестрельных ранений. В то же время Головина не исключает, что погибшие здесь люди могли быть расстреляны.

Также она рассказал, что районная прокуратура и другие надзорные органы уже не раз интересовались данным необычным субботником. На место приезжали различные проверки, но официального запрета организовывать субботник по сбору человеческих останков не поступало. Детей на такой субботник местные жители не допускают.