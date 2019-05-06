«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ-100

Москва, , 19:29 — REGNUM Компания «Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе самолёта Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

По одному миллиону рублей будет выплачено пассажирам рейса, которым не потребовалась госпитализация. По два миллиона рублей получат пассажиры, госпитализированные в результате аварии. Родственникам погибших будет выплачено по пять миллионов рублей за каждого погибшего.

Выплаты начнут осуществляться с 7 мая. Пассажиры рейса смогут подать заявление на выплату в представительстве «Аэрофлота» в Мурманске или в офисах продаж авиакомпании в Москве. Родственники погибших могут обратиться за компенсацией в «АльфаСтрахование».

Как уточняется, указанные суммы будут выплачены в дополнение к обязательным страховым выплатам, которые предусмотрены действующим российским законодательством.

Напомним, вечером 5 мая самолёт компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил жёсткую посадку. В результате аварии погиб 41 человек.

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