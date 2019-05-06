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ФНС намерена создать единый реестр населения России

Общество

Основой для создания реестра послужит работающая с осени 2018 года единая система ЗАГС

ФНС намерена создать единый реестр населения России
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Общество

Москва, 6 мая 2019, 18:44 — REGNUM  В России планируется создать единый реестр населения. Об этом 6 мая сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Мишустин отметил, что с 1 октября 2018 года начала работу единая система записи актов гражданского состояния, оператором ведения которой стала ФНС. По его словам, единая облачная технология «позволила фактически связать все ЗАГСы единой цепочкой». При этом количество ЗАГСов сократилось примерно с 6,5 тысячи до 4,2 тысячи.

Как сообщил Мишустин, за период с 1 октября минувшего года в единой системе зарегистрировано уже около 2,7 млн записей актов гражданского состояния

«Если всё будет в порядке, то в течение 2,5 лет произойдёт ретроконверсия с 1926 года. Для этого нужно будет обработать, оцифровать архивы ЗАГСов и, соответственно, ввести их в систему. Этой работой занимаются субъекты РФ», — отметил глава ФНС.

Мишустин выразил надежду, что данная система также «станет хорошей основой для единого реестра населения Российской Федерации».

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