Мэр столицы Ингушетии объявил о строительстве приюта для животных

Магас, , 18:33 — REGNUM В столице Ингушетии будет создан приют для животных. Его откроют на месте, где ранее планировалось построить дельфинарий. Такое решение принял мэр города Магаса Беслан Цечоев.

«Мы построим приют для животных на том месте, где предполагалось строительство дельфинария, а эти удивительные и милые существа пусть остаются в своей среде здоровыми и свободными», — цитирует Цечоева его пресс-служба.

По словам градоначальника, для детей развлечениями должны служить карусели и аттракционы, а животным необходима помощь и забота людей.

Напомним, ранее мэр города Магаса запретил выступление в столице республики передвижных цирков. Он считает, что в них животные подвергаются истязанию, а дети, которые ходят посмотреть на это, получают вместо должного воспитания, навыки насилия над животными.

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