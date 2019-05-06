Гособвинение требует для Кокорина и Мамаева реальных тюремных сроков

Москва, , 18:28 — REGNUM Государственное обвинение потребовало для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в побоях и хулиганстве, наказания в виде лишения свободы на срок до 1,5 лет. Соотвествующее заявление государственный обвинитель Светлана Тарасова сделала сегодня, 6 мая, на заседании Пресненского суда Москвы.

«Прошу признать виновными, назначить наказание по совокупности преступлений Александру Кокорину в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима, Павлу Мамаеву — одного года и пяти месяцев колонии общего режима», — сказала прокурор Тарасова.

Другим фигурантам данного дела, Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину, государственный обвинитель просит назначить один год и пять месяцев колонии и один год и шесть месяцев колонии соответственно.

Также прокурор Тарасова заявила, что в ходе судебного разбирательства свидетели в своих показаниях изобличили подсудимых в инкриминируемых деяниях. Кроме того, по мнению государственного обвинения, позицию подсудимых в суде можно расценивать как попытку избежать наказания за содеянное. Также прокурор считает, что у Кокорина и Мамаева явно был умысел на причинение телесных повреждений потерпевшим.

Мотивом преступления послужило пренебрежительное отношение подсудимых к окружающим и правилам поведения в обществе, а также явное желание показать свое превосходство.