Лондон, , 17:49 — REGNUM У британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился сын. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

В официальном аккаунте Instagram принца Гарри и Меган Маркл также появилась информация о рождении первенца.

«Это мальчик! Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские счастливы объявить о рождении у них ребенка», — сказано в сообщении.

После рождения ребенка действующая королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в восьмой раз. Сын принца Гарри и Меган Маркл занял седьмое место в линии наследования британского престола. Его имя будет объявлено позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в британской королевской семье решили, что после рождения первенца принц Гарри и Меган Маркл покинут Великобританию и отправятся жить в одну из бывших британских колоний, например, в Южную Африку. В Букингемском дворце это назвали «гуманитарной дипломатией».