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В Дагестане погибла девушка, пострадавшая при взрыве газа

Общество

Ещё пять человек остаются в больнице, один из них — в реанимации

Махачкала, 6 мая 2019, 17:51 — REGNUM  Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая при взрыве бытового газа в дагестанском городе Хасавюрте, скончалась в больнице. Врачи больше недели боролись за её жизнь, но так и не смогли спасти. У второго тяжелого пациента — пятилетнего мальчика — наблюдается улучшение состояния, но он всё ещё остается в реанимации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Напомним, происшествие случилось поздно вечером 26 апреля в одноэтажном частном доме. В результате инцидента пострадали семь человек, шесть из которых были госпитализированы в центральную городскую больницу Хасавюрта, в том числе трое детей. Позже пятерых из них перевезли в Махачкалу для лечения в ожоговом центре Республиканской клинической больницы. Состояние остальных троих пациентов — беременной женщины, 25-летней девушки и трехлетнего ребенка — оценивается как средней степени тяжести.

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Как сообщало ИА REGNUM, хлопок газовоздушной смеси, по данным МЧС Дагестана, произошёл из-за несанкционированного шлангового соединения. Взрыв без последующего возгорания частично разрушил стены дома и крышу кухни.

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Взрывы бытового газа
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