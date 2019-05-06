Новую мечеть открыли в Северной Осетии взамен старой — 120-летней

с. Эльхотово, Северная Осетия, , 17:40 — REGNUM В Северной Осетии открыли новую мечеть в селении Эльхотово. Она распахнула свои двери после масштабной реконструкции, сообщили ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе главы республики.

Соборная мечеть в этом селении была построена еще в 1899 году. Во время Великой Отечественной войны ее почти полностью стерли с лица земли. Прихожане мечети смогли восстановить ее лишь спустя годы. Новая мечеть заменила 120-летнее строение.

Присутствовавший на торжественной церемонии открытия глава республики Вячеслав Битаров высказал надежду на то, что «обновленная соборная мечеть селения Эльхотово станет гарантом спокойствия на земле Северной Осетии». По его словам, она должна послужить сплочению народов РСО-Алании, «возрождению духовности и вековых традиций и предотвращению конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году житель Северной Осетии Ильяс Элесханов построил мечеть для своих односельчан в селе Кизляр Моздокского района. В этом селе компактно проживают кумыки. Для них открытие мечети стало знаменательным событием.