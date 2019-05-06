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При крушении самолёта в Шереметьево погиб курсант из Севастополя и его жена

Общество

После отпуска молодая семья направлялась к месту службы

При крушении самолёта в Шереметьево погиб курсант из Севастополя и его жена
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поминальная свеча

Севастополь, 6 мая 2019, 16:59 — REGNUM  В результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» погиб курсант Черноморского высшего военного училища им. Нахимова и его супруга. Об этом 6 мая сообщили в учебном заведении.

«Роман и Марина Власовы после отпуска в Севастополе летели к месту службы, на тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов», в Североморск. Он учился на четвертом курсе заочного отделения факультета судовождения и энергетики судов», — отметили в ЧВВУ.

В учебном заведении также сообщили, что мать погибшего 19 лет работает преподавателем в Севастопольском медицинском колледже им. Жени Дерюгиной.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в «Шереметьево». Следственный комитет подтвердил гибель 41 человека.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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