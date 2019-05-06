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В Италии ужесточат наказания за использование смартфонов за рулем

Общество

Ежегодно на дорогах Италии в ДТП гибнет около трех тысяч человек

В Италии ужесточат наказания за использование смартфонов за рулем
petto123
Смартфон за рулем

Рим, 6 мая 2019, 16:55 — REGNUM  В парламент Италии будет внесен законопроект об ужесточении наказаний за некоторые виды нарушений правил дорожного движения, написала на своей странице в Twitter в понедельник, 6 мая, депутат парламента от правящего «Движения 5 звезд» Паола Каринелли.

В частности, «Движение» предложит ужесточить наказания для тех, кто использует смартфоны, находясь за рулем, а также принять ряд мер для большей безопасности пешеходов и велосипедистов.

Ежегодно на дорогах Италии в ДТП гибнет около трех тысяч человек, напомнила Каринелли.

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Зарубежная хроника
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