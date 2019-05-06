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Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-класса в России

Общество

Отзыву подлежат автомобили, произведённые в 2017-2018 годах

Москва, 6 мая 2019, 16:50 — REGNUM  Официальный представитель автопроизводителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 1569 автомобилей для проверки и ремонта. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz S-Class, произведённые в период с марта 2017 года по июнь 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств названа неисправность, вследствие которой на определённых автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации.

На отзываемых автомобилях будет осуществлена проверка положения пыльника рулевой рейки и при необходимости корректировка и актуализация программного обеспечения блока управления ESP. Все ремонтные работы будут производиться бесплатно для владельцев.

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