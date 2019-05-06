Министр здравоохранения Италии: мигранты не приносят в страну болезни

Рим, , 16:46 — REGNUM Статистика не подтверждает, что мигранты приносят в Италию инфекционные заболевания, заявила в понедельник, 6 мая, министр здравоохранения Джулия Грилло, передает Mediaset.

В министерстве изучили результаты проверок 13 тысяч мигрантов.

При этом зачастую мигранты приобретают болезни, распространенные в новом регионе их жительства, отметила Грилло.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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