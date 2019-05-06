Калуга, Калужская область, , 16:29 — REGNUM

В Калуге 6 мая прошло координационное совещание руководителей органов государственной и федеральной власти региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На совещании говорили о том, что на территории Калужской области летом 2019 года планируется организовать оздоровительный отдых и трудовую занятость для 92 тысяч детей, в том числе для 26 тыс. 700 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Оздоровительная кампания 2019 года будет проходить в 16 загородных лагерях, четырёх санаториях, в 341 учреждении с дневным пребыванием, в четырёх лагерях труда и отдыха, в 10 туристических и палаточных лагерях и в одном специализированном (профильном) лагере.

Кроме того, дети будут заняты на пришкольных участках и пришкольных досуговых площадках, примут участие в многодневных туристических походах, а также отдохнут в международном детском центре «Артек», всероссийских центрах «Орленок» и «Смена» на побережье Черного моря и в Белоруссии. Всего на организацию летней оздоровительной кампании из калужского регионального бюджета будет направлено 176 млн рублей.

По словам министра образования и науки области Александра Аникеева, почти 90% всех предписаний, выданных контрольными органами, уже выполнены. Оставшиеся будут устранены к началу летней кампании. Особое внимание планируется уделить комплектованию детских лагерей квалифицированными специалистами (воспитателями, медработниками, поварами) и совершенствованию организации питания детей, прежде всего, поставке в детские лагеря качественных и безопасных продуктов и желательно местных производителей. Для охраны общественного порядка в детских лагерях, в том числе для дежурства в дни открытия и закрытия смен, будет задействовано до 400 сотрудников полиции. В течение лета к местам детского отдыха будут приближены маршруты ДПС.

Напомним, летом 2018 года в Калужской области оздоровительным отдыхом было охвачено 89 тысяч детей и подростков.