В Италии усилят наказания за жестокое обращение с животными

Рим, , 16:28 — REGNUM Одна из двух правящих партий Италии — «Движение 5 звезд» — инициирует поправки в законы для ужесточения наказания за жестокое обращение с животными, сообщается в официальном блоге партии в понедельник, 6 мая.

Авторы напомнили о целом ряде недавних инцидентов, связанных с жестоким обращением с животными, и отметили, что «в нашей стране это становится позорным обычаем», а виновные в большинстве ситуаций остаются безнаказанными.

Объектом защиты должен быть не хозяин животного и его чувства, как это происходит сейчас — «революция» в законодательстве будет заключаться в том, что объектом защиты станет само животное, а виновных будут привлекать к ответственности безотносительно наличия у животного хозяев или наличия у них переживаний, отметили авторы.

Срок максимального тюремного заключения за убийство животного предлагается увеличить с нынешних двух лет до пяти лет лишения свободы. За оставление своего животного без заботы — с года до трех лет тюрьмы. За намеренное отравление животных — до четырех лет тюрьмы (сейчас закон не предусматривает никакого наказания).