Президент Киргизии поздравил соотечественников с наступлением Рамазана

Бишкек, , 16:27 — REGNUM В связи с началом священного для мусульман месяца Рамазан президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратился к согражданам с поздравлениями, подчеркнув важность для соотечественников духовного очищения и чистых помыслов, побуждающих к совершению добрых поступков, взаимному уважению, терпимости, благотворительности и милосердию, сообщает 6 мая Синьхуа.

Президент республики пожелал каждой семье благополучия и радости, а республике — мира, единства и процветания.

Отметим, что интерес китайских СМИ к данной теме связан с сохраняющейся сложностью обстановки в главном мусульманском регионе КНР — Синьцзян-Уйгурском автономном районе.