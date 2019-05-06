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Президент Киргизии поздравил соотечественников с наступлением Рамазана

Общество

И призвал их к духовному очищению

Бишкек, 6 мая 2019, 16:27 — REGNUM  В связи с началом священного для мусульман месяца Рамазан президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратился к согражданам с поздравлениями, подчеркнув важность для соотечественников духовного очищения и чистых помыслов, побуждающих к совершению добрых поступков, взаимному уважению, терпимости, благотворительности и милосердию, сообщает 6 мая Синьхуа.

Президент республики пожелал каждой семье благополучия и радости, а республике — мира, единства и процветания.

Отметим, что интерес китайских СМИ к данной теме связан с сохраняющейся сложностью обстановки в главном мусульманском регионе КНР — Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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