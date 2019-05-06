КамАз в Чечне обрушил арку на легковушку, есть погибшие

Грозный, , 16:25 — REGNUM В Чечне произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Инцидент случился на автодороге Грозный — Закан-Юрт в Грозненском районе республики 5 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, 30-летний водитель КамАЗа, который двигался со стороны города Грозного, задел конструкцию в виде арки, выполненную из газовой металлической трубы. У большегруза к тому же был прицеп, на котором находился грейдерный трактор.

В это время во встречном направлении двигалась автомашина «ИЖ», под управлением 46-летнего жителя Ачхой-Мартановского района. Автомобиль попал под падающую конструкцию арки и скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Чечни, подводя итоги 1 квартала 2019 года, сообщила, что за это время в регионе произошло 15 ДТП, в результате которых погибло 26 человек, в том числе один ребенок. Общее число аварий снизилось, а число жертв аварий по сравнению с 2018 годом увеличилось.