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В Ярославле закрывают Осташинское кладбище

Общество

Новое кладбище расположено в двадцати километрах от города

В Ярославле закрывают Осташинское кладбище
Кладбище

Ярославль, 6 мая 2019, 16:16 — REGNUM  Главное городское кладбище Ярославля — Осташинское — будет закрыто в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к городской власти.

Городские власти уже предупредили похоронные агентства о том, что захоронения на кладбище прекращаются с 7 мая.

Как сообщили агентству YarNews в департаменте городского хозяйства, решение о закрытии кладбища будет принято в ближайшее время.

Новое кладбище будет располагаться у деревни Селифонтово в Ярославском районе, которая расположена в 24 километрах от города. Такое расположение кладбища неудобно для жителей, однако найти участок ближе городские власти не смогли. Представители похоронного бизнеса не исключают подорожания ритуальных услуг.

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Ритуальные услуги и содержание кладбищ
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