Киев, , 16:13 — REGNUM В понедельник, 6 мая, глава комитета по вопросам культуры и духовности Верховной рады Украины Николай Княжицкий в интервью местным СМИ заявил о важности недавно подписанного Петром Порошенко закона о тотальной украинизации. В отсутствие единого государственного языка регионы Украины не будут отличаться от Брянской области, считает депутат.

Украина станет единой, только если все ее граждане будут говорить на одном языке и уважать одни традиции, сказал Княжицкий. Все граждане безотносительно своей этнической принадлежности должны быть «политическими украинцами», уверен депутат. А если с русскоязычными заигрывать, то может случиться как в Донбассе — в том смысле, что Россия может начать защищать их права и в других регионах Украины, опасается Княжицкий.

В переводе на русский язык заявления бывшего корреспондента РТР на Украине означают следующее. Гражданам страны предлагается зажмуриться, отвергнуть свою реальную культуру и свои подлинные традиции. В соответствие с государственным законом принять новые «традиции» ‑ и строить новое мифологическое государство.

Собственно украинскому языку этим его навязыванием никакой поддержки не осуществляется — наоборот. В значительной части страны он закрепляется в статусе искусственного, шаблонного, строевого. Чего-то такого, что проверяют и за что штрафуют. Все думают на одном языке, а говорить должны на другом, и все понимают, что врут. Традиции и культура тут ни при чем.

Сторонников тотальной украинизации все это нимало не волнует, потому что им все равно, что будет с украинским языком или с русским. Им нужен не язык, а государственная модель, построенная на языке. Им нужна сама ситуация искусственности. Им нечего предложить, кроме языковых и прочих войн.

Западу продают Украину в качестве бастиона русофобии, а внутри самой Украины гражданам предлагается то же самое, только бесплатно. Сочетание законов с работой уличных нацистов должно обеспечить успех.

Отношение новоизбранной украинской власти к этой проблеме и к этому мифотворчеству остается неясным. Владимир Зеленский уклончиво пообещал после инаугурации изучить закон о принудительной украинизации. Но и Зеленский несвободен, и слова эти ничего не означают. Предполагать отказ от украинизации могут только оптимисты. Реалистической перспективой является смена стиля украинизации без смены ее содержания.