Екатеринбург, Свердловская область, , 16:03 — REGNUM

В Екатеринбурге продлили сроки конкурса на возведение пристроя к переполненной школе № 181 в микрорайоне Краснолесье. Информация указана на сайте госзакупок.

Приём заявок должен был завершиться уже завтра, 7 мая, но теперь он продлён до 23 мая. Соответственно, сами торги пройдут не 13, а 27 мая.

Стоимость работ осталась прежней: строителю выдадут 590 млн 900 тысяч рублей на возведение пристроя. Срок окончания работ — «не позднее 30 июня 2021 года», указано в документации.

Напомним, в 2019 году жители Екатеринбурга столкнулись со «школьным коллапсом». Из-за большого количество заявок на поступление первоклашек школы будут переполнены. В одной из школ пришлось ввести даже 1 «Х» класс. Краснолесье — один из микрорайонов с уже переполненными школами рядом, и строительство пристроя должно облегчить нагрузку в имеющихся помещениях.