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Учёные ВГУ истолкуют 300 самых частотных слов русского языка по-новому

Общество

Значения слов получены во время психолингвистических экспериментов

Воронеж, 6 мая 2019, 15:49 — REGNUM  Исследователи Воронежского государственного университета (ВГУ) определят значения наиболее частотных слов русского языка, полученные во время психолингвистических экспериментов. Пилотный выпуск нового толкового словаря вышел накануне, сообщает 6 мая пресс-служба вуза.

«Всего планируется 7 выпусков словаря частотной русской лексики, которые охватят 300 самых употребительных слов русского языка», — говорится в сообщении.

В выпущенном словаре представлены значения, которые реально известны современным носителям языка, изменившиеся значения, а также новые значения, еще не отраженные в словарях. Отмечается, что словарь данного типа не имеет аналогов в отечественной и зарубежной лингвистике.

Словарь выпускается в рамках научного проекта «Психолингвистическое описание значения слова» Центра коммуникативных исследований ВГУ. Научные редакторы и составители — профессор Иосиф Стернин и доцент Александра Рудакова. В числе авторов — студенты и магистранты филологического факультета университета. Также выйдут также словари, отражающие возрастные различия значений, различия значений по полу, региональные различия и ряд других типов психолингвистических словарей.

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