Курск, Курская область, , 15:35 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

«От имени жителей Курской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолёта, летевшего из Москвы в Мурманск. Куряне скорбят вместе с вами. От всей души желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой страшной катастрофе», — завил Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в московском аэропорту Шереметьево 5 мая после взлёта и аварийной посадки загорелся пассажирский самолет SSJ-100, направлявшийся из Москвы в Мурманск. Погиб 41 человек. Причины произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела.