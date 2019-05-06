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В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

Общество

Из-за высокой пожароопасности

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
dimitrisvetsikas1969
Жара

Москва, 6 мая 2019, 15:29 — REGNUM  В Москве и Московской области синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности на 7 мая из-за высокой пожароопасности, сообщает Гидрометцентр РФ.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, 7 мая в Москве ожидается жаркая погода, воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов тепла. Будут возможны небольшие осадки, но сильных дождей в эти дни не ожидается.

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