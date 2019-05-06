Власти Великобритании начали принимать платежи через Apple Pay и Google Pay

Лондон, , 15:28 — REGNUM Власти Великобритании в тестовом режиме начали принимать платежи от граждан и гостей страны через Apple Pay и Google Pay. Об этом 6 мая сообщил портал Engadget.

Теперь через эти сервисы можно оплачивать услуги ускоренного въезда в США Global Entry, Registered Traveler Service (для часто посещающих Великобританию стран, не входящих в ЕС) и Electronic Visa Waiver Service (для путешественников из некоторых стран Ближнего Востока).

Отмечается, что в случае, если тест пройдёт хорошо, власти страны позволят гражданам таким образом совершать иные платежи, в том числе связанные с системой здравоохранения и полицией.

Читайте также: Facebook откроет «командный пункт» для борьбы с вмешательством в выборы ЕС

Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Великобритании намерены создать свою версию Роскомнадзора. В апреле 2019 года правительство страны вышло с законодательной инициативой, в рамках которой может быть создан новый орган, занимающийся регулированием интернета.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Великобритании создадут свою версию «Роскомнадзора»