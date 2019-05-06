В мире многие недовольны тем, как работает демократия — опрос

Вашингтон, , 15:23 — REGNUM Недовольство жителей многих стран демократией связано с озабоченностью по поводу экономики, индивидуальных прав и оторванных от жизни элит. Об этом сообщает на основании данных собственного опроса исследовательский центр Pew.

Жители 27 участвовавших в опросе стран (всего 30 133 человека) высказали свое мнение о работе ключевых аспектов демократии. Выяснилось, что тем, как она работает, удовлетворены 45%, нет — 51%.

Процент опрошенных, которые заявили, что их страна описывается следующим утверждением:

«Не совсем про мою страну» «Прямо про мою страну» Право людей публично выражать свои взгляды защищено 32% 62% У большинства людей есть хорошие шансы улучшить качество своей жизни 39 57 Система в стране относится к каждому по-справедливости 53 44 Избранные чиновники заботятся о том, что думают простые люди 61 35 Не важно, кто побеждает на выборах, это ничего особо не меняет 38 60 Большинство политиков коррумпированы 42 54 Большинство людей живут в районах, где опасно ходить ночью по улице 64 35

Оценки того, насколько хорошо работает демократия, значительно различаются между странами. В Европе, например, более шести из десяти шведов и голландцев удовлетворены нынешним состоянием демократии, в то время как значительное большинство в Италии, Испании и Греции недовольны. Чтобы лучше понять недовольство, которое многие испытывают по поводу демократии, их спросили о различных экономических, политических, социальных вопросах и вопросах безопасности.

Выяснилось, что те, кто недоволен состоянием экономики, больше недовольны и демократией как таковой: такова картина в подавляющем большинстве стран. Кроме того, демократией чаще недовольны те, кто считает, что свобода слова в их стране не защищена, а избранные чиновники не интересуются мнением обычных людей. В странах ЕС к демократии чаще плохо относятся те, кто негативно смотрит на сам ЕС.

В опросе принимали участие жители Венгрии, Индии, Нигерии, России, Швеции, Нидерланд, Польши, Италии, Франции, Японии, Канады, Австралии, Индонезии, США, Израиля, Великобритании, ЮАР, Германии, Южной Кореи, Филиппин, Испании, Аргентины, Мексики, Кении, Греции, Туниса, Бразилии.