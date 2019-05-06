Лидеры Ирака и Иракского Курдистана поздравили мусульман с Рамаданом

Багдад, , 15:24 — REGNUM Лидеры Ирака и Иракского Курдистана поздравили верующих мусульман с началом священного месяца Рамадан и выразили надежду на то, что в регионе настанет мир, сообщает 6 мая Rudaw.

«Пусть Аллах защитит Ирак и его граждан, вернет мир, безопасность и стабильность стране», — заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди, впервые удостоившийся чести поздравить верующих с Рамаданом в статусе главы правительства.

Аналогичные поздравления выразило и региональное правительство Иракского Курдистана.

«По случаю Рамадана мы выражаем самые теплые поздравления мусульманам Курдистана, Ирака и всего мира. Мы надеемся, что этот месяц станет источником братства, гармонии и единства», — говорится в заявлении правительства курдской автономии.

Напомним, священный для мусульман праздник Рамадан является одним из пяти основ, на которых зиждется ислам. В течение месяца мусульмане отказываются от приема пищи в дневное время суток и проводят время в молитве.

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