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В Санкт-Петербурге установили памятник Алие Молдагуловой

Общество

Девушка уничтожила 78 солдат и офицеров противника

Санкт-Петербург, 6 мая 2019, 15:10 — REGNUM  В Санкт-Петербурге открыли памятник Герою Советского Союза, уроженки Казахстана Алие Молдагуловой, сообщает 6 мая агентство «Казинформ».

На церемонии открытия выступил посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Он отметил, что монумент увековечил память всех защитников Ленинграда.

«Мы не просто увековечиваем память о нашей отважной землячке, а отдаем дань уважения всем героям Великой Отечественной войны», — сказал дипломат.

Отметим, после окончания центральной женской снайперской школы 18-летняя Алия Молдагулова стала снайпером 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой бригады. Во время боевых действий девушка уничтожила 78 солдат и офицеров противника. Она погибла в 1944 году у деревни Казачихи Псковской области во время проведения Ленинградско-Новгородской операции.

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