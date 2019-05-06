ВСУ в Донбассе укомплектованы людьми на 60% — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 14:58 — REGNUM Укомплектованность украинских формирований, находящихся в зоне боевых действий в Донбассе не превышает 60%, заявил 6 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«По имеющейся у нас информации от осведомлённого источника в штабе 25-й воздушно десантной бригады, укомплектованность бригады личным составом составляет 60%, некомплект офицеров составляет 15%, военнослужащими по контракту — 25%», — рассказал представитель Народной милиции.

По его словам, украинские силовики намерены пополнять силы в Донбассе при помощи выпускников ВУЗов и новобранцев, призванных на срочную службу.

Как сообщили представители Народной милиции ЛНР, с апреля 2018 года по апрель 2019 года ВСУ потеряли в Донбассе 600 человек убитыми, причём 70% от общего числа потерь произошли вне поля боя.

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