Многодетным родителям в Казахстане предоставят налоговые льготы

Нур-Султан, , 14:41 — REGNUM Налоговые вычеты для многодетных родителей в Казахстане введут с 1 января 2020 года, сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов республики.

По данным ведомства, налоговый вычет на одного из родителей многодетной семьи составит 23 месячных расчетных показателя (МРП) (9 967 рублей) за каждый месяц.

Для каждого родителя многодетной семь налоговый вычет составит 12 МРП (5200 рублей), но не более 282 МРП (122 209 рублей) за год. В комитете также напомнили, что многодетные матери, удостоенные государственными наградами, освобождаются от земельного налога и налога на имущество.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля сенат Казахстана одобрил поправки в законодательство по вопросам жилищных отношений, которые предусматривают введение отдельной очереди на получение жилья для многодетных семей.

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