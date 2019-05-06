Call of Duty заняла третье место в рейтинге самых успешных игровых франшиз

Санта-Моника, США, , 14:22 — REGNUM Известная серия видеоигр Call of Duty вошла в тройку самых успешных франшиз киноиндустрии, теперь она уступает лишь Mario и Pokemon от компании Nintendo. Об этом 5 мая сообщил портал Screen Rant.

С подобным заявлением выступил генеральный директор Activision Бобби Котик. Он отметил, что с момента выхода самой первой Call of Duty в мире было продано более 300 млн копий игр. Издание отмечает, что при этом серия становится всё более популярной.

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Напомним, самая первая Call of Duty вышла 29 октября 2003 года на платформе ПК, она была выполнена на движке (базовая программа игры) Quake III: Team Arena. Разработкой игры занималась студия Infinity Ward.

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