В Турции скончался известный историк Мисироглу

Стамбул, Турция, , 14:24 — REGNUM В Турции в возрасте 86 лет после продолжительной болезни скончался известный историк Кадир Мисироглу, сообщает 6 мая Anadolu Ajansi.

«Прощание с мыслителем состоится в мечети Султанахмет после полуденной молитвы. В последствии он будет похоронен на кладбище в Ускударском районе Стамбула», — говорится в заявлении коллег Мисироглу.

Напомним, Кадир Мисироглу родился в 1933 году. Его детство прошло за книгами, в последствии он посвятил себя истории. Объектом его научных интересов стала новейшая история Турции.

Историк критиковал Лозанский договор (1923 год), серьезно ограничивающий права страны после Первой мировой войны. Также выступал за создание турецкого национального государства и отказ от притязаний на бывшие территории Османской империи.

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