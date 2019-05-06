Мэрия Екатеринбурга модернизирует площадь Обороны

Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM Сквер на площади Обороны в Екатеринбурге, ставший излюбленным местом для протестных акций, реконструируют уже в 2019 году Соответствующий аукцион разместила мэрия Екатеринбурга на сайте госзакупок.

В сопроводительных документах указано, что подрядчик должен выполнить все работы до 30 октября 2019 года. Благоустроитель должен превратить сквер в полноценную «аллею памяти», где жители смогут узнать о предприятиях, ковавших Победу в годы Великой Отечественной войны. Площадь предлагают зонировать: на ней появится амфитеатр, временная сцена, а также «фудкорт» (зона для приёма пищи).

Кроме того, в сквере высадят новые зелёные насаждения, установят фонари и скамейки, будут обновлены тротуары. Также поставят контейнеры для раздельного сбора мусора.

Мэрия готова отдать подрядчику 30,4 млн рублей за работу. Исполнителя определят 20 мая.

Напомним, площадь Обороны в Екатеринбурге регулярно собирает протестующих жителей города. Не так давно в сквере на площади выступали противники мусорной реформы, а в 2017 году здесь прошли протесты против транспортной реформы в Екатеринбурге, после чего её спешно отложили.

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