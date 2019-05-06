Красная площадь закрыта для посещений до Дня Победы

Москва, , 14:04 — REGNUM Туристы и жители Москвы не смогут побывать на Красной площади в ближайшие несколько дней. Она закрыта для посещения с утра сегодняшнего дня, 6 мая. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

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Уточняется, что ограничения будут действовать до 20:00 9 мая.

«Это связано с подготовкой к мероприятиям, посвящённым 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», — добивали в пресс-службе.

В связи с подготовкой и проведением парада и акции «Бессмертный полк» в столице будет изменена схема движения автотранспорта.

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В Москве начинают репетировать Парад Победы и перекрывать улицы

Добавим, что 13 мая для посетителей будет закрыт Мавзолей Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве запланирована обширная программа, посвящённая Дню Победы. В частности, на Красной площади состоится парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка». Музей Победы на Поклонной горе 9 мая сможет посетить любой желающий бесплатно. Здесь покажут фильмы о Великой Отечественной войне, ещё не вышедшие в прокат.