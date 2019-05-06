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Опубликованы скриншоты игры Chernobylite про выживание в Чернобыле

Общество

Ожидается, что её релиз состоится осенью 2019 года

Варшава, 6 мая 2019, 14:03 — REGNUM  В сеть выложили новые скриншоты предстоящей игры Chernobylite от студии Farm 51. Изображения в разрешении 4K были опубликованы 5 мая на портале The Dark Side Of Gaming.

Всего издание выложило 22 новых скриншота из предстоящей игры, выполненной в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов), действие которой будет происходить в Чернобыле. Автор статьи отметил, что его не очень впечатлили визуальные эффекты, однако он сделал скидку на то, что проект сейчас находится на ранней стадии реализации.

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Напомним, ожидается, что релиз Chernobylite состоится осенью 2019 года. Игра выполнена на базе движка (базовая программа) Unreal Engine 4.

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