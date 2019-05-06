ООН учредила кампанию по оказанию помощи беженцам в Кении

Найроби, , 13:57 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) при сотрудничестве с Верховным советом мусульман Кении учредило кампанию по оказанию помощи тысячам беженцам страны, не получившим образование.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», кампания по сбору средств продлится в течение одного месяца и пройдет во время священного месяца Рамадан, который начнется уже в ближайшие дни.

Представитель УВКБ ООН в Кении Фаткия Абдала отметил, что из более 450 000 беженцев, проживающих в Кении, лишь 13% детей, достигших школьного возраста, посещают школу.

Он пояснил, что нехватка денежных средств на образовательные программы УВКБ стала причиной отсутствия инфраструктуры и сокращения числа квалифицированных преподавателей.

В свою очередь, председатель Верховного совета мусульман Кении Юсуф Нзибо подчеркнул: «Рамадан является священным месяцем, в который мусульмане встают на путь духовного самоочищения и помогают облегчить страдания других. Большая часть беженцев в Кении была вынуждена переселена и жила в лагерях на протяжении более 20 лет. Благодаря этой кампании, мы можем избавить от некоторых проблем, с которыми они сталкиваются».

Кампания была учреждена через несколько дней после объявления властями Кении о возобновлении деятельности по закрытию лагеря беженцев Дадааб, как и планировалось изначально, несмотря на то что большая часть беженцев отказываются возвращаться добровольно в родные страны, откуда они прибыли еще в 2014 году.

В 2014 году в лагере Дадааб проживало около 350 000 беженцев, на сегодняшний день в нем числится 210 556 человек, из которых 202 381 — граждане Сомали. По данным статистики УВКБ ООН, 79 328 беженцев из Сомали были возвращены на родину благодаря реализации программы организации.