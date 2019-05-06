Москва, , 13:51 — REGNUM

Решение о возможной приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet-100 должно приниматься после официального расследования происшествия, заявил 6 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Sukhoi Superjet-100 (сс) Frank Schwichtenberg

«Мы знаем, что пока каких-либо решений на этот счет не принималось, — заявил Песков. — Кроме того, нужно дождаться официальных заключений комиссии относительно того, что именно стало причиной этого авиационного происшествия».

По словам представителя Кремля, принимать решение в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели — не прерогатива президента.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, который следовал по маршруту Москва — Мурманск. В результате происшествия погиб 41 человек, возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего.

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