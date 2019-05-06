Как автор Bleach работает над Project Sakura Wars?

Токио, , 14:09 — REGNUM Разработчики игры Project Sakura Wars в своём интервью для Famitsu поделились первыми подробностями предстоящего проекта. Главный дизайнером в нём выступает автор популярной манги Bleach Тайто Кубо.

Разработчики удивились работоспособности Кубо. По их словам, первые эскизы к Project Sakura Wars мангака нарисовал, пока представители Sega ехали в свой офис со встречи с ним. В работе ему помогает один из аниматоров студии Pierrot Масаси Кудо.

Project Sakura Wars выйдет в Японии в 2019 году, релиз в других странах запланирован на 2020 год. Разработчики сообщают, что игра создаётся на движке серии Sonic, но с заметными улучшениями. Особенное внимание уделяется прорисовке деталей, мимике персонажей и общей оптимизации.

Главные герои Project Sakura Wars будут перемещаться по трёхмерной карте и общаться с другими представителями игровой вселенной. Разработчики делают особенный акцент на диалогах — для их создания используются наработки из серии игр Yakuza.

Напомним, Project Sakura Wars — видеоигра, разрабатываемая Sonic Team (одно из подразделений компании Sega) для консоли PS4. Проект сочетает в себе элементы тактической ролевой игры, симулятора знакомств и визуальной новеллы. Разработчики позиционируют Project Sakura Wars как «перезагрузку» всей серии.

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