Нур-Султан, Казахстан, , 13:48 — REGNUM

В Казахстане планируют ввести административную ответственность за необоснованное вмешательство в профессиональную деятельность педагога. Об этом 6 мая заявила министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова, сообщает издание BNews.

По её словам, в рамках нового законопроекта планируется ввести единое понятие «педагог». Документ закрепляет право педагогов на материально-техническое обеспечение в условиях профессиональной деятельности, право на защиту чести и достоинства, а также право на защиту от необоснованного вмешательства.

Министр добавила, что в качестве наказания за первичное нарушение предусмотрено предупреждение, после чего будет выписан штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова заявила, что министерство планирует передать колледжи республики в доверительное управление крупным компаниям.