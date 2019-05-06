Дочь Альдо Моро просит папу Франциска не причислять отца к лику блаженных

Рим, , 13:45 — REGNUM Мария Фида Моро, дочь убитого в 1978 году экс-премьер-министра Италии Альдо Моро, просит папу римского Франциска прервать процесс беатификации ее отца, передает Il Giornale в понедельник, 6 мая.

Она написала главе католической Церкви письмо, в котором отметила, что процесс причисления Альдо Моро к лику блаженных в течение всех этих лет используется многочисленными политическими и общественными деятелями в их собственных не вполне понятных интересах.

В своем письме дочь Моро указала, что одно из ее имен (Фида) означает «вера», и отметила, что у нее нет никаких сомнений в том, что ее отец пребывает в общении святых.

Альдо Моро, возглавлявший правительство Италии в 1963—1968 и 1974−1976 годах, был похищен и убит весной 1978 года боевиками «Красных бригад».

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