Создатели NieR: Automata планируют совершить революцию в видеоиграх

Токио, , 13:45 — REGNUM Студия Platinum Games заявила, что её новая видеоигра будет отличаться от всего, что делали ранее. Об этом 5 мая сообщил портал GameSpot.

Глава компании Ацуши Инаба отметил, что он знает: подобные слова часто можно услышать от разработчиков, однако в этом случае дело будет обстоять именно так и это он говорит с позиции разработчика-ветерана. Геймдизайнер сказал, что сейчас это всё, что он может рассказать про предстоящую игру и добавил, что команда проекта очень рада тому, что у неё в итоге получилось.

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Напомним, геймеры знают студию Platinum Games по таким проектам как NieR: Automata и Metal Gear Rising: Revengeance. Студия получила признание после того, как в 2009 году выпустила игру Bayonetta, выполненную в жанре слэшер (игра, в которой упор сделан на применение холодного оружия).

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