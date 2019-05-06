Количество умерших от вируса Эбола в ДР Конго превысило тысячу человек

Киншаса, , 14:28 — REGNUM Количество людей, умерших от вируса Эбола в ДР Конго пересекло отметку в 1000 человек, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По информации кенийского новостного издания «TaifaLeo», ситуация в ДР Конго осложняется в связи с отсутствием безопасности и вооруженными столкновениями, которые препятствуют мерам по борьбе с заболеванием, продолжающем распространяться по стране уже в течение девяти месяцев.

Согласно статистике министерства здравоохранения ДР Конго, в конце прошлой недели поступили сообщения о 14 летальных исходах вследствие эпидемии вируса. Таким образом, в общей сложности от вируса Эболы в стране умерло уже 1008 человек. Помимо этого, в стране было зарегистрировано более 1450 случаев заражения заболеванием с августа прошлого года.

Сообщение об этом было опубликовано после предупреждения ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) о том, что ожидается увеличение количества людей с заболеванием в связи с получением данных о 126 новых случаях заражения вирусом Эбола.

Представитель министерства страны Джессика Иллунга отметила, что увеличение количества случаев заболевания связано с нападениями на работников здравоохранения в медицинских центрах по борьбе с заболеванием.

Первые случаи заболевания вирусом Эбола были зарегистрированы в провинции Северное Киву в прошлом году. Затем вирус распространился на соседнюю провинцию Итури.