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Внутренние войска Турции взяли под защиту редкие цветы

Общество

Внутренние войска Турции проводят патрулирование районов произрастания рябчиков

Анкара, 6 мая 2019, 16:05 — REGNUM  В провинции Кахраманмараш подразделения Внутренних войск Турции проводят патрулирование районов произрастания редкого растения рябчик (fritillaria), которое цветет всего 15 дней в году.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, подразделения Внутренних войск Турции района Нурхак провинции Кахраманмараш приняли под свою ответственность регион гор Энгизек для защиты растений в период цветения. Как отряды охраны общественного порядка, так и подразделения специального назначения, подчинённые местному командованию Внутренних войск, многократно патрулируют местность с привлечением транспортных средств, в целях предупреждения нанесения недоброжелателями вреда уникальному ландшафту. Специально оговорено, что сеть маршрутов патрулей не выходит за пределы районов произрастания редкого растения, получившего в народе название «плачущая невеста».

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Зарубежная хроника
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