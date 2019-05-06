Внутренние войска Турции взяли под защиту редкие цветы

Анкара, , 16:05 — REGNUM В провинции Кахраманмараш подразделения Внутренних войск Турции проводят патрулирование районов произрастания редкого растения рябчик (fritillaria), которое цветет всего 15 дней в году.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, подразделения Внутренних войск Турции района Нурхак провинции Кахраманмараш приняли под свою ответственность регион гор Энгизек для защиты растений в период цветения. Как отряды охраны общественного порядка, так и подразделения специального назначения, подчинённые местному командованию Внутренних войск, многократно патрулируют местность с привлечением транспортных средств, в целях предупреждения нанесения недоброжелателями вреда уникальному ландшафту. Специально оговорено, что сеть маршрутов патрулей не выходит за пределы районов произрастания редкого растения, получившего в народе название «плачущая невеста».