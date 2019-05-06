Понедельник, 6 Мая 2019 года
13:41:50 МСК

Глава Минздрава рассказала о состоянии командира сгоревшего Superjet-100

Общество

Состояние командира оценивается как средней степени тяжести

Москва, 6 мая 2019, 13:38 — REGNUM  Командир, второй пилот и бортпроводница сгоревшего в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet-100 находятся в НИИ им. Склифосовского в состоянии средней степени тяжести, заявила 6 мая министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«В институте Склифосовского находится командир корабля, второй пилот и бортпроводница. У них состояние средней тяжести», — заявила Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, который следовал по маршруту Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево».

В результате удара о землю у лайнера подломились стойки и загорелись двигатели. Огонь охватил всю хвостовую часть самолёта. На борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа. В результате происшествия 41 человек погиб.

Читайте также: Медики сообщили о состоянии пострадавших в катастрофе Superjet-100

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить