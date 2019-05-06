Глава Минздрава рассказала о состоянии командира сгоревшего Superjet-100

Москва, , 13:38 — REGNUM Командир, второй пилот и бортпроводница сгоревшего в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet-100 находятся в НИИ им. Склифосовского в состоянии средней степени тяжести, заявила 6 мая министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«В институте Склифосовского находится командир корабля, второй пилот и бортпроводница. У них состояние средней тяжести», — заявила Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, который следовал по маршруту Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево».

В результате удара о землю у лайнера подломились стойки и загорелись двигатели. Огонь охватил всю хвостовую часть самолёта. На борту находились 78 человек, включая пять членов экипажа. В результате происшествия 41 человек погиб.

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